Продолжается следствие по уголовному делу в связи с незаконными деяниями гендиректора ООО «Xural Yayınları» Аваза Тапдыг оглу Зейналлы, Шукюрова Эльнура Закир оглу, который, будучи заместителем директора ООО «Səda TV», фактически являлся руководителем одноименного интернет-канала и Садыгова Эльчина Али оглу.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием были выявлены основания для подозрения в том, что вступив в предварительный сговор руководители ряда субъектов СМИ за определенное материальное вознаграждение, используя возможности возглавляемых ими интернет-каналов, оказывали незаконное влияние на решения должностных лиц различных госучреждений и добивались принятия решений, обещанных ими отдельным лицам.

Генеральный директор ООО «Xural Yayınları» Аваз Зейналлы, заместитель директора ООО «Səda TV» Эльнур Шукюров и его знакомый Рагимов Теймур Сабир оглу, договорившись о распределении полученных средств между собой, используя влияние интернет-канала «Xural Yayınları», получили 11 070 манатов за то, чтобы оформить на имя Назакат Джафаровой земельный участок, находящийся за квартирой №25, расположенной на первом этаже дома № 17/18 в 29-м квартале города Сумгайыт, и за получение соответствующего разрешения от исполнительной власти города на строительство там магазина, переоформление указанной квартиры под нежилую площадь, а за также получение соответствующих документов, связанных с проектом строящегося магазина.

Были также выявлены основания для подозрения в том, что указанные лица, действуя аналогичными методами, получили 7000 манатов за получение разрешения на строительство магазина напротив дома знакомого Эльнура Шукюрова, Велиева Тельмана Гусейн оглу на улице Эльшана Мехтиева в поселке Сабунчи Сабунчинского района города Баку.

На основании собранных доказательств Авазу Зейналлы и Эльнуру Шукюрову было предъявлено новое обвинение по статье УК 312.1.1, Рагимов Теймур был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 312.1.1 и объявлен в розыск в связи с уклонением от следствия.