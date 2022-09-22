После объявления частичной мобилизации в России премьер-министр Израиля Яир Лапид предложил увеличить число авиарейсов в страну, чтобы позволить российским евреям эмигрировать, пишет NEWS.ru.co.il со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Также Лапид, возглавляющий по совместительству МИД Израиля, поручил принимать больше иммигрантов из России. Для этого потребуется выдавать больше виз и обеспечить размещение мигрантов в стране, уточняет Israel Hayom.

Согласно данным еврейского агентства «Сохнут», до начала войны с Украиной в России проживало 165 тыс. людей еврейского происхождения. После 24 февраля из России эмигрировали 20,5 тыс. евреев.