Министерство образования Таджикистана обязало учеников, студентов и всех преподавателей страны освоить как минимум 400 самых употребляемых русских и английских слов к январю 2023 года.

О соответствующем приказе министра образования Таджикистана Рахима Саидзоды сообщили в четверг в ведомстве. «Согласно приказу министра, все школьные учителя, учащиеся 5-11 классов, студенты и другие работники сферы образования страны обязаны к началу нового года выучить наизусть 400 русских и английских слов», — сказали в министерстве.

В ведомстве с этой целью подготовили справочник «Словарь часто употребляемых слов таджикского, русского и английского языков».