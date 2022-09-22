Экс-президент, глава верхней палаты парламента Халк Маслахаты (Народный Совет) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу про электроэнергетическую отрасль страны. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

В издании, которое называется «Электроэнергетическая мощь Туркменистана», дан аналитический обзор электроэнергетической стратегии страны, результатов воплощаемых в этой сфере национальных программ и крупнейших проектов, их позитивного влияния на наращивание экономической мощи, представлена подробная информация о возможностях энергетической отрасли, ее истории, становлении, развитии в настоящем и будущем.

Газета отмечает, что книга содержит фотоиллюстрации, позволяющие составить картину о темпах преобразований в этой отрасли, деятельности электростанций и их оснащенности. Издание вышло на туркменском, русском и английском языках и рассчитано на широкий круг читателей: ученых-энергетиков, политологов, экономистов-исследователей, преподавателей и студентов.

Председатель верхней палаты туркменского парламента, занимавший пост президента страны до марта 2022 года, Гурбангулы Бердымухамедов является автором множества книг самой разнообразной тематики, включая кулинарию и коневодство. В электронной библиотеке Бердымухамедова содержится более 60 написанных им книг.