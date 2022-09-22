Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара желает покупать у США больше сжиженного природного газа (СПГ) на более выгодных условиях. Соответствующее заявление глава государства сделал в Нью-Йорке в ходе своего выступления на заседании турецко-американского делового совета, передает РИА «Новости».

«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона», — сказал турецкий лидер.

Россия, Азербайджан и Иран сейчас являются основными поставщиками газа в Турцию.