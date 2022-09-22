215 украинских военных освобождены после обмена.

Среди них 108 бойцов «Азова», включая командиров.

Также среди освобожденных 124 офицеров.

В обмен Россия получила «кума Путина» украинского политика Виктора Медведчука и пока не названное количество российских военнопленных.

Вся эта информация озвучивалась в прямом эфире национального телемарафона, который идет по всем основным украинским телеканалам.

Владимир Зеленский сказал: «Считаю, что Медведчука мы могли обменять на одного нашего азовца — нашего героя, но то, что получилось на такое количество — это повод выпить всей стране».

Обмен пленными состоялся при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган выразил благодарности Путину и Зеленскому за согласие на обмен военнопленными и всем, кто прилагал усилия в этом процессе.