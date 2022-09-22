С указом президента России Владимира Путина о частичной мобилизации конфликт в Украине вступит в наиболее критическую фазу. Об этом журналистам в Загребе сказал президент Хорватии Зоран Миланович.

Глава хорватского государства убежден, что война в Украине затянется, поскольку курс российского рубля стабилен, а значит есть средства для дальнейшего финансирования боевых действий.

Экономические санкции не привели к разрушению российской экономики, а на против упрочили политический вес Путина, отметил президент.

«Полагаю, Путин обеспечивает внутриполитическую поддержку благодаря именно экономической стабильности»,- сказал Милонович.

Президент пояснил, что по прошествии 6 месяцев в Москве не в состоянии «осуществить невозможное», имея в общей сложности 150 тыс. профессиональных военных.