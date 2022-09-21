Чем больше людей собирается в одном помещении, тем выше риск заражения COVID-19. Об этом изданию «Тренд» заявил руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев

«Но я не думаю, что с началом нового учебного года возможен рост числа заражений. Инфекцию можно контролировать, изолируя больных коронавирусом, и соблюдая правила гигиены. Мы также видим, что число заражений в нашей стране уменьшилось», — отметил он.

Алиев призвал соблюдать меры предосторожности, несмотря на снижение числа заражений.

«Кроме того, если кто-то не привился третьей дозой вакцины, рекомендуется сделать это. Осенний сезон повышает риск заражений COVID-19», — сказал он.