Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что в случае ядерной атаки РФ по Украине, Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в аннексированном Крыму. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в аннексированном Крыму», — заявил генерал.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассматривает угрозу ядерного удара по Украине достаточно маловероятной. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента США Джо Байдена.

«Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США», — добавил Ходжес.