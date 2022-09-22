Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение президента России Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию.

«Сегодняшнее обращение к россиянам верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. Глава государства дал старт масштабным действиям по защите целостности России. Это необходимые, важные и, в том числе, упреждающие меры», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, он полностью поддерживает решение президента о частичной мобилизации резервистов.