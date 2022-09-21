«До 23 сентября существенных изменений в погоде не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, однако с 24 сентября погодные условия изменятся».

Об этом говорится в заявлении главы Нацслужбы гидрометеорологии Умайры Тагиевой.

«Для нашей страны характерны теплые солнечные дни. В эти дни в регионах температура воздуха повышалась до 38 градусов, в столице воздух прогрелся до 33 градусов, и это отнюдь не редкость для сентября», — отметила Тагиева.

Тагиева добавила, что в последние дни температура воздуха в столице на 6 градусов превышает климатическую норму: «Устойчивый юго-восточный ветер способствует увеличению относительной влажности воздуха. Даже в дневные часы она колеблется в пределах 60-80%, что значительно превышает норму».