Руководителю интернет-телеканала «Хурал» Авазу Зейналлы предъявлено еще одно обвинение.
Он также обвиняется по статье 312-1(незаконное воздействие в решение должностного лица-торговля авторитетом) Уголовного кодекса.
Руководителю интернет-телеканала «Хурал» Авазу Зейналлы предъявлено еще одно обвинение.
Он также обвиняется по статье 312-1(незаконное воздействие в решение должностного лица-торговля авторитетом) Уголовного кодекса.
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