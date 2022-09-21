В столице России Москве проходит антивоенная акция. Сотрудники полиции жестко пресекают действия участников акции и задерживают их.





А это Петербург. Людей жестко задерживают и бьют дубинками.



Силовики задержали не менее 364 протестующих, сообщает ОВД-news вечером в среду, 21 сентября.

Речь идет о людях, чьи имена подтверждены. Они находятся в отделениях полиции 23 городов России.

Пока что больше всего задержанных в Санкт-Петербурге – 96 протестующих, в Москве (89) и Екатеринбурге (45 человек). Этим людям грозит до 15 лет тюрьмы.

Люди выходят протесты с плакатами «Нет мобилизации», «Нет мобилизации», «Нет войне» и скандируют «Путина – в окопы».