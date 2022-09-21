Управление Государственного заповедника города Шуша и Муниципалитет Эрзурума подписали протокол о побратимстве Шуши и Эрзурума.

Согласно информации Управления Государственного заповедника города Шуша, протокол предусматривает развитие культурных, социальных и экономических отношений, а также отношений дружбы и братства между городами-побратимами, расширение сфер совместной деятельности.

Документ подписали председатель правления Управления Государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов и глава муниципалитета Эрзурума Мехмет Секмен.