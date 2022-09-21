Объявления президента России Владимира Путина о референдумах и частичной мобилизации представляют собой серьезную эскалацию на Украине. Об этом заявил в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, объявление «фиктивных референдумов, частичной военной мобилизации и ядерного шантажа — это серьезная эскалация». «Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой», — написал он в Twitter.