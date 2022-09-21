Бывшая сотрудница Первого канала Жанна Агалакова, уволившаяся после российского вторжения в Украину, сообщила об отказе от российских государственных наград, полученных от Владимира Путина.

Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, которую Агалакова получила в 2006 году, и об ордене Дружбы, которым ее наградили в 2018-м.

Из сообщения Агалаковой в соцсетях следует, что она отправила награды в Кремль почтой, приложив открытку со следующим текстом:

«Господин Президент, Ваше руководство ведет страну к пропасти. Ваши награды считаю неприемлемыми.

Жанна Агалакова».

Отметим, что Жанна агалакова больше 20 лет проработала на Первом канале, но уволитась после начала т.н. «спецоперации» России, направленной против Украины.