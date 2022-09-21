Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в МИЛ.

Джейхун Байрамов отметил, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с ОИС и ведет с организацией очень тесное сотрудничество.

Генеральный секретарь ОИС отметил, что Азербайджан является активным членом ОИС, вновсит вклад в укрепление исламской солидарности, межкультурного и межрелигиозного диалога. Он с удовлетворением напомнил о визите в нашу страну в текущем году и проведенных встречах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества в рамках ОИС, региональной ситуации и планов совместных с Азербайджаном мероприятий в сферах образования, культуры и ряда других сфер.