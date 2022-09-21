Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом генсек добавил, что на данный момент, Альянс не видит изменений в готовности российских ядерных сил, но продолжает следить за ситуацией.

Столтенберг также отметил, что российские войска плохо оснащены, им не хватает надлежащего командования и контроля.

По его словам, президент РФ Владимир Путин просчитался в отношении Украины и «совершил большую ошибку».