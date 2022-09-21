Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица посетит Азербайджан в октябре.

Как передает Report, об этом говорилось на состоявшейся сегодня встрече премьера Молдовы с послом Азербайджана в этой стране Гудси Османовым.

Также 10-12 октября в Баку состоится очередное заседание молдавско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В эти же дни будет организован двусторонний Форум предпринимателей, в ходе которого будут представлены инвестиционные возможности обеих странах.

«Несмотря на все вызовы, Молдова остается излюбленным местом для иностранных инвесторов. За последнее время нам удалось привлечь инвестиционные проекты из таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Турция, США, Германия, Литва, Великобритания. Мы хотим укрепить инвестиционное сотрудничество с азербайджанской бизнес-средой», — заявила Н. Гаврилица на встрече.

Также премьер-министр выразила заинтересованность Молдовы в укреплении сотрудничества в энергетической сфере, проанализировав возможность импорта природного газа из Азербайджана.