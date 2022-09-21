Владимир Путин хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат. Так президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild прокомментировал решение президента РФ об объявлении частичной мобилизации в России.

По словам Зеленского, решение о частичной мобилизации показывает, что у РФ есть проблемы с военными кадрами.

Что касается косвенной угрозы Путина применить ядерное оружие, Зеленский сказал:

«Я не верю, что он применит это оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие».

Но полностью эту возможность Зеленский все же не отвергает. При этом призывает не подаваться на шантаж РФ и не идти на компромиссы с Путиным.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что выступление Путина не смотрел — «у меня есть вся информация, которая мне нужна. В этой речи не было ничего нового для меня».