Сообщения об акциях приходят из Томска, Иркутска, Улан-Удэ и Хабаровска, сообщает «Медуза».
К примеру, в Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось примерно 60 человек. Есть задержания.
Сообщения об акциях приходят из Томска, Иркутска, Улан-Удэ и Хабаровска, сообщает «Медуза».
К примеру, в Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось примерно 60 человек. Есть задержания.
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Если бы рос быдло поднялось 7 мес назад, сколько жертв удалось бы избежать! 😡😡😡🇺🇦🇺🇦🇺🇦