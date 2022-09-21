Власти Армении сегодня наглядно показали, что в вопросе боевых навыков и воинского духа армянским воякам нет равных во всем мире. Они дерзки, смелы, отважны и готовы, невзирая на все преграды, сломить волю врага. Но только не на поле боя.

Армянские военные, силовики превращаются во «львов» лишь тогда, когда на их пути стоят мирные, безоружные жители. Трагическая страница в истории Азербайджана под названием «Ходжалы» — яркая демонстрация «армянского мужества». Убийства, истязания, пытки беззащитных стариков, женщин, детей – вот залог «героизма» в стране армянской. В этом чудовищном государственном недоразумении царят чудовищные нравы: чем больше на тебе крови беззащитных людей, тем ближе ты к пьедесталу национального героя. Гарегин Нжде, Дро, Монте Мелконян и прочие фашисты и террористы разных мастей – это идолы армянского мышления.

Парадоксально, но звериная сущность армян направлена не только против представителей других наций, в особенности, турок и азербайджанцев, но и против самих себя. Классический пример пауков в банке, поедающих себя.

Сегодня в Армении отмечают 31-ую годовщину условной независимости. Именно условной, так как у армян, кроме как глупого тщеславия и пустых амбиций, не осталось ничего. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что своего, как такового и не было.

В Ереване есть военный пантеон Ераблур, где захоронены герои Армении, а с 1988 года здесь покоятся армянские участники Карабахской войны. Это по армянской версии. А по сути, это место захоронения смело можно назвать последним пристанищем агрессоров и убийц.

То есть, это место священно для всех армян. И вот на этом «священном месте» сегодня произошел инцидент, который во всех красках характеризует стремительное развитие «демократии» в Армении. Родители погибших во время 44-дневной войны армянских солдат, собравшихся в Ераблуре, хотели встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном и поделиться с ним своими проблемами. Однако армянский премьер не разделял точку зрения родителей «пушечного мяса», нашедшего свой бесславный конец в Карабахском регионе, и велел расчистить ему путь для поминовения памяти «героев».

Действительно, только в армянской реальности возможно такое: отдать дань уважения памяти погибших солдат и синхронно натравить своих «силовых псов» на их родителей, чтобы те не мешали «богоугодному» делу.

На эти кадры больно смотреть. На Кавказе всегда с уважением относились к женщинам, особенно, к матерям. Однако пришлым армянам, и не имеющими никакого отношения к кавказским традициям, чужды таким понятиям. Очередные армянские «герои», особо не церемонясь, применили силу в отношении матерей, потерявших своих сыновей. В ответ на эти бесчинства, родственники и родители погибших военнослужащих сбросили на траву все венки, возложенные властями к мемориальному памятнику в военном пантеоне «Ераблур».

Родители возмущены поведением полиции, которая силой вывела родственников погибших военнослужащих с территории военного пантеона. Были подвергнуты приводу 30 человек.

«Если эти аморальные люди позволяют себе так относиться с матерями погибших, то их венки тут не должны быть. Они ударили по самому больному», — кричал один из мужчин, пока второй аккуратно отрывал флаги с венков.

Возмущение родителей, чьи сыновья стали жертвой мании величия своего же народа не только во время 44-дневной войны, но и в ходе последней военной авантюры, вполне понятно. Власти Армении тщательно скрывают реальную картину потерь, и несчастные матери хотят знать правду. Они хотят, власти не желают. Потому, во избежание неудобных вопросов Пашинян и его команда решили пойти по наиболее легкому пути: решили проблему при помощи силовиков.

В данном контексте, уместно было бы провести параллель между армянской и азербайджанской действительностью. В то время, как Министерство обороны Азербайджана открыто заявляет о наших потерях, в Армении предпочитают вбрасывать в общество дезинформацию о той тяжелой ситуации, в которой она пребывает.

Кроме того, в отличие от Армении власти Азербайджана проводят открытую, прозрачную и честную политику общения с обществом. Были официально объявлены имена всех шехидов, а их семьи, ветераны войны окружены вниманием и заботой президента Ильхама Алиева и азербайджанского государства. А ведь совсем недавно бабуля самых честных правил, американский конгрессвумен Ненси Пелоси буквально захлебывалась от похвал в адрес армянской демократии. Еще бы немного ей налили армянского коньяка, так она и вовсе заявила бы, что само слово «демократия» имеет не греческие, а армянские корни.

Понятно, что взывать к совести Пелоси или других покровителей армянских «демократов» — дело бессмысленное. Ведь против утверждения «когда говорят деньги, совесть молчит» не попрешь…

Фарид Теймурханлы