Вопрос введения Грузией визового режима для граждан России не рассматривается, заявил в среду председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Не рассматривается ни с одной точки зрения сегодня», — заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о том, не планируется ли введение визового режима для россиян после заявления президента РФ Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в России.

По его словам, правительство максимально заботится о государственной безопасности.

«Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем», — добавил Кобахидзе.