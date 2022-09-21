Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия в Украине сталкивается с военным потенциалом всей НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции рассказал в своем выступлении президент Путин. Именно президент Путин рассказал о том, что, фактически, мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО и целого ряда других недружественных нам стран», — сказал Песков.