Полиция Еревана задержала несколько десятков человек, перекрывших вход на военное кладбище «Ераблур», чтобы не допустить к могилам своих детей премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию с места событий в среду вели местные новостные порталы.

Родственники погибших в конфликте с Азербайджаном солдат с ночи находились на территории кладбища, куда утром в День независимости Армении приехал глава кабмина страны. Отмечается, что задержания произошли до приезда Пашиняна.

Адвокат Ваан Ованнисян сообщил журналистам, что приводу подверглись около 30 человек. Некоторые из них получили травмы при задержании.