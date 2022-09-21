Начавшаяся в России частичная мобилизация говорит о ее военных неудачах в конфликте с Украиной. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает издание Euroweeklynews.

«Нарушение президентом [России Владимиром] Путиным собственных обещаний не мобилизовывать часть своего населения и незаконная аннексия частей Украины являются признанием того, что его вторжение терпит неудачу», — высказался британский военачальник.

Он считает, что российский президент и министр обороны Сергей Шойгу «отправили на смерть десятки тысяч своих граждан, плохо экипированных и плохо управляемых».

«Никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тот факт, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем», — подчеркнул Бен Уоллес, комментируя утреннее обращение российского президента к нации.