Путин хочет обвинить Вооруженные силы Украины в «нападении на РФ», когда украинские защитники будут деоккупировать территории в рамках контрнаступления. Для этого ему и нужны псевдореферендумы.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

«Путин, вероятно, также намерен сдержать продолжающиеся контрнаступления Украины, аннексировав оккупированную территорию Украины и представив попытки Украины освободить оккупированную территорию как нападение на Россию», — указано в отчете экспертов.

Так, уже вчера председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев расплывчато намекнул, что «вторжение на территорию России является преступлением; совершение этого преступления позволяет использовать все средства самообороны». Своим заявлением он мог указывать именно на псевдореферендумы, после которых Россия якобы «признает» их частью своей территории.

«Кремль, вероятно, намеревается этими расплывчатыми предупреждениями усугубить украинские и глобальные опасения по поводу ядерной эскалации. Однако Путин уже отказался применять какие-либо красные линии для конкретных территорий в ответ на нападения Украины на аннексированный Россией Крым, оккупированную территорию, которую он контролирует в течение восьми лет и объявляет российской», — отметили в ISW.