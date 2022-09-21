На вчерашней встрече премьер-министра Никола Пашиняна с внепарламентскими силами, которых называют его союзниками, обсуждался вопрос о выходе из возглавляемого Россией военного блока ОДКБ. Об этом сообщил журналистам глава партии «Республика» Арам Саргсян.

Он и несколько присутствовавших на встрече коллег озвучили предложение о немедленном прекращении членства Еревана в ОДКБ.

«В мире есть много стран, не входящих ни в один военный союз. Например, Иордания не является членом какого-либо военного союза. Или Израиль не является членом какого-либо военного союза, но является партнером Соединенных Штатов. Соединенные Штаты ежегодно оказывают Иордании военную помощь в размере 800 млн долларов. Согласно моим подсчетам, в случае с Арменией они будут оказывать военную помощь в размере 400 млн долларов ежегодно. Ожидаю от властей Армении действенных шагов в плане выхода из ОДКБ. И ставлю это требование перед ними. Если сделают это — очень хорошо, не сделают — это их проблема. Мы находимся в российском болоте, которое хочет от нас одного: Зангезурского коридора. И Азербайджан тоже хочет от нас одного, хочет, чтобы мы признали его территориальную целостность и отказались от Карабаха», – заявил он.

По его словам, членство Армении в ОДКБ мешает стране закупать оружие и боеприпасы с новыми военными технологиями. А с российским оружием и боеприпасами, с российскими технологиями мы всегда будем проигрывать Азербайджану, уверен Арам Саргсян.