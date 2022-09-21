Россия должна свернуть «спецоперацию» в Украине и выплатить ей репарации, чтобы вернуться на международную арену в качестве полноправного партнера.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью изданию Evening Standart.

«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло в Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам», — подчеркнула глава британского правительства в разговоре с журналистами.