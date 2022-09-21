Российский рынок акций отреагировал на утреннее заявление Владимира Путина о частичной мобилизации падением на 8%.
Евро пошел в рост на московской бирже. Впервые с 6 сентября евро выше 62 рублей.
Российский рынок акций отреагировал на утреннее заявление Владимира Путина о частичной мобилизации падением на 8%.
Евро пошел в рост на московской бирже. Впервые с 6 сентября евро выше 62 рублей.
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