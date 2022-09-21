Главы МИД Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины в рамках заседания Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в Нью-Йорке подписали протокол о порядке определения страны — производителя товаров к соглашению о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

«В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) провели 39-е заседание совета министров. <…> В рамках 39-го заседания был подписан протокол о порядке определения страны — производителя товаров к соглашению о создании зоны свободной торговли», — сказано в сообщении.

Кроме того, страны подписали конвенцию об оказании взаимной помощи в консульских вопросах. Главы МИД четырех государств подчеркнули важность координированных действий на международной площадке, добавили в МИД Грузии.