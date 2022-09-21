Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует, что в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана на 4,2% превысит показатель за прошлый год.

Об этом говорится в обновленном сентябрьском номере отчета Банка Asian Development Outlook, сообщает Report.

Согласно документу, этот показатель на 0,5 п.п. выше апрельского прогноза АБР.

Прогноз по экономическому росту в Азербайджане на следующий год АБР оставил неизменным — на уровне 2,8%.

В целом, АБР ожидает, что экономика региона Кавказа и Центральной Азии в этом году вырастет на 3,9% (на 0,3 п.п. больше), а в следующем году — на 4,2% (на 0,2 п.п. больше).

По прогнозу Азиатского банка развития (АБР) инфляция в Азербайджане в текущем году составит 11,5%.

Согласно документу, этот показатель выше на 4,5 процентных пункта по сравнению с апрельским прогнозом банка.

Банк также повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на следующий год на 1,7 процентных пункта, до 7%.