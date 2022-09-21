Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал усилить санкции против России на фоне ее намерения провести референдум на подконтрольных РФ территориях.

Об этом украинский министр сказал во вторник, выступая в 39-м заседании Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие — ГУАМ в рамках недели высокого уровня 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал грузинского, азербайджанского и молдавского коллег о ситуации в зонах боевых действий, усилиях Украины и партнеров по освобождению временно оккупированных украинских территорий. Он поблагодарил Грузию, Азербайджан и Молдову за оказание гуманитарной помощи Украине.

«Дмитрий Кулеба поднял вопрос усиления международных санкций против РФ за ее преступления против Украины, в частности в контексте намерений Москвы провести псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях. Министр подчеркнул важность закрытия лазеек, которые Россия может использовать для обхода санкций», — говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД также подробно рассказал коллегам о концепте Киевского безопасного договора, разработанного экспертной группой Ермака-Расмуссена.

Кулеба пригласил Грузию, Азербайджан и Молдову присоединиться к возобновлению украинских регионов, пострадавших в результате войны России против Украины.