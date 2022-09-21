Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчиннович Бурич в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщили в управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Советом Европы и перспективах его развития, а также о текущей ситуации в нашем регионе.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы имеет важное значение, и что работа над Планом действий на 2022-2025 годы, который был разработан исходя из потребностей нашей страны и представляет собой общие рамки сотрудничества, продолжается.

Глава МИД проинформировал о постконфликтной ситуации в регионе и масштабных провокациях Армении. Он представил подробную информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном, процессе делимитации, а также работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Байрамов также встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОБСЕ, и в этой связи важно реализовать программу сотрудничества между нашей страной и ОБСЕ в нынешний постконфликтный период. При этом он отметил ряд деструктивных действий Армении в рамках ОБСЕ.

Глава ведомства подробно проинформировал Генерального секретаря ОБСЕ о недавних широкомасштабных провокациях, осуществленных Арменией в регионе, и текущей ситуации, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, инициативах, выдвинутых Азербайджаном в направлении нормализации отношений между двумя странами.

Министр обратил внимание на такие вопросы, как делимитация границ между Азербайджаном и Арменией, разминирование. Несмотря на недавние военные столкновения и наши потери, он подчеркнул, что Азербайджан выступает за начало процесса мирного договора, не теряя времени.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмит, в свою очередь, выразила обеспокоенность в связи с недавними столкновениями и выразила соболезнования в связи с потерями. Она заявила, что они готовы поддержать процесс нормализации с учетом многолетнего опыта ОБСЕ в регионе.

Стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Байрамов также встретился с федеральным министром Австрии по европейским и международным вопросам Александром Шалленбергом.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы азербайджано-австрийских отношений, энергетическая безопасность, нынешняя региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых в постконфликтный период. Отметив, что с ликвидацией фактора оккупации появились возможности для нормализации отношений между двумя странами, министр отметил, что Азербайджан продвигает миротворческие инициативы, несмотря на все это, Армения препятствует процессам. Министр подробно проинформировал коллегу о широкомасштабных провокациях армян. Он отметил, что наша страна заинтересована в усилиях по установлению мира и стабильности в регионе и в решении существующих проблем в политической плоскости.

Австрийский министр выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией в регионе, отметив важность прекращения огня и возвращения к переговорам. Австрийская сторона отметила необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, а также важность меморандума о взаимопонимании, подписанного между Азербайджаном и Европейским Союзом 18 июля текущего года.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

В ходе встречи были обсуждены азербайджано-эстонские двусторонние отношения сотрудничества и напряженность, возникшая в регионе в результате провокации Армении.

Джейхун Байрамов проинформировал своего эстонского коллегу о продолжающихся и препятствующих мирному процессу провокационных шагах Армении, атаках на позиции Азербайджана 12 сентября. Он подчеркнул, что достигнутое перемирие было нарушено Арменией, есть человеческие потери. Байрамов подчеркнул заинтересованность Азербайджана в решении существующих проблем с Арменией в политико-дипломатической плоскости.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Эстония заинтересована в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Азербайджаном. Выразив обеспокоенность нынешней нестабильной ситуацией, Рейнсалу подчеркнул важность решения проблем путем диалога на основе норм и принципов международного права, в рамках суверенитета и территориальной целостности.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.