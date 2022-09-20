Посольство Азербайджана требует от властей Франции принять меры после нападения армян на здание дипмиссиие.
С данным заявлением в соцсети Twitter выступил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.
«Требуем от французских властей:
1. Провести всестороннее расследование нападения 18 сентября 2022 года армянских радикальных группировок;
2. Дать нападению правовую оценку;
3. Устранить ущерб, нанесенный этой атакой;
4. Привлечь виновных к ответственности.
5. В рамках принципа взаимности следует обеспечить круглосуточное дежурство полиции перед посольством Азербайджанской Республики в Париже и зданием Центра культуры, поскольку они находятся под постоянной угрозой подобных действий», — отметил дипломат.
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