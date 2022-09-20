Так называемые «референдумы», которые Россия проведет на востоке Украины, никогда не будут приняты Турцией.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН.
Так называемые «референдумы», которые Россия проведет на востоке Украины, никогда не будут приняты Турцией.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН.
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