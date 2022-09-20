В Белом доме считают, что президент РФ Владимир Путин может готовится к проведению мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в ходе брифинга.

Салливан напомнил, что украинские военные в последние дни провели предприняли успешное контрнаступление на востоке. По его словам, учитывая успехи ВСУ, Путин «может находиться на пороге принятия двух решений».

Советник Байдена объяснил, что одним из таких решений является подготовка к псевдореферендумам на временно оккупированных территориях Украины, которые являются нарушением украинского суверенитета.

«Россия спешит провести эти референдумы в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мерам», — подчеркнул Салливан.