Действующие в Германии азербайджанские диаспорские организации провели пикет перед посольством Армении в Берлине.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Участники акции выразили протест в связи с масштабной провокацией вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном.

Были озвучены лозунги «Карабах — это Азербайджан!», «Азербайджан желает мира!», «Армения, выведи свои незаконные формирования из Карабаха!», «Армения, прекрати политику агрессии!» и другие.