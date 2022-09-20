Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не признает «референдумы» о вхождении Донбасса и других регионов Украины в состав России.

«Россия должна вывести свои войска [с Украины]. Украина имеет полное право защищать целостность и суверенитет своей страны и свою демократию, мы поддерживаем Украину в этом», — сказал Шольц во вторник по прибытии в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. «И поэтому также совершенно ясно, что эти фиктивные референдумы не могут быть приняты, что они не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом», — подчеркнул глава правительства ФРГ.