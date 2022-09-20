Россияне уже понимают, что вход украинских войск в захваченный Россией Крым – это лишь вопрос времени.

Россияне уже изрядно испугались после успехов украинской армии на фронте и теперь «готовятся» к встрече с бойцами ВСУ в Крыму. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что вблизи села Чонгар, расположенного в Геническом районе на Херсонщине, российские военные заставляют местное население принимать участие в возведении фортификационного оборудования позиций, угрожая им смертью.

«То есть выгоняют на принудительные работы местных жителей для того, чтобы рыть окопы и строить блиндажи и укрепления», – сказал эксперт.

Также он отметил, что украинские войска могут добраться до Крымского полуострова уже очень скоро. И россияне боятся этого.

«То есть они уже прекрасно понимают, что вход в Крым ВСУ – это просто вопрос времени. К тому же времени, я бы не сказал, что удаленного: в ближайшей перспективе, возможно, за несколько месяцев», – сказал Жданов.