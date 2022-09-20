Стали известны новые подробности провокации, устроенной группой представителей армянской общины Франции у посольства Азербайджана в Париже.

Корреспонденты агентства «Анадолу» побеседовали с сотрудниками дипмиссии Азербайджана в Париже, узнав о событиях дня инцидента.

Третий секретарь и медиа-атташе посольства Азербайджана в Париже Гюнель Зюльфюгарова рассказала, что нападение радикально настроенных представителей армянской общины на дипмиссию произошло 18 сентября, примерно в 14:10 по местному времени.

По ее словам, численность участников провокации достигала 40-50 человек. Часть из них попыталась вывесить со здания посольства фотографии президентов Турции и Азербайджана и демонстративно сжечь.

«Затем начали скандировать лозунги против Азербайджана. Армяне напали на здание посольства, забросали яйцами», — говорит Зульфугарова.

По словам дипломата, участники провокации начали пинать двери дипмиссии. «Три-четыре человека пытались выбить дверь посольства», — сказала она.

Полиция приехала лишь спустя 30-40 минут после того, как поступил вызов с нашей стороны, отметила Зульфугарова. До того как приехала полиция, ситуация лишь усугублялась.

Азербайджанская сторона подала заявку для определения размеров ущерба зданию.

«Когда завершится расследование, мы начнем юридический процесс для возмещения ущерба», — сказала она.

Представитель дипмиссии напомнила, что представители армянской общины Франции и ранее неоднократно совершали нападения на посольство Азербайджана и Азербайджанский культурный центр, причиняя ущерб.

Зюльфюгарова заявила, что, поскольку нападение было совершено в воскресенье, в здании находились дежурные сотрудники. Поскольку им удалось предотвратить вторжение злоумышленников в здание дипмиссии, никто не пострадал, сказала она.

Первый советник посольства Али Халафлы рассказал, что охранник дипмиссии в одиночку предотвратил вторжение армян в здание, несмотря на то, что им удалось сломать замки. «Мы и ранее обращались в соответствующие учреждения с требованием обеспечить безопасность здания посольства, однако они посчитали, что достаточных оснований для этого нет», — сказал Халафлы.

По его словам, злоумышленникам частично сожгли фотографии Эрдогана и Алиева, они выкрикивали враждебные лозунги против Азербайджана.

Халафлы рассказал, что после прибытия полиции демонстрация продолжилась более спокойно, а затем они разошлись.

«В целом инцидент длился около 50 минут. После случившегося полиция осознала серьезность ситуации и теперь стоит здесь на страже», — сказал Халафлы.

Дипломат рассказал, что армяне Франции неоднократно пытались организовать провокации с сожжением флагов Турции и Азербайджана.

На здании дипмиссии можно заметить следы от яиц, перед зданием на улице лежит скорлупа.

Полицейская машина дежурит перед посольством, сотрудники полиции проверяют удостоверение личности тех, кто приближается к зданию.