Вооруженные силы Украины уничтожили минимум пять реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и еще с полдесятка машин сопровождения с боеприпасами российских войск в одном месте. То есть напрочь разбита полноценная батарея.

Об этом сегодня сообщил офицер 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

Он похвалил украинских разведчиков, которые с помощью беспилотных летательных аппаратов нашли место перезарядки «Градов» противника и получили его точные геодезические координаты, а также артиллеристов, которые оперативно и точно по ним отработали.