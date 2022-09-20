Житель Пакистана заживо сжег своего 12-летнего сына за невыполненное домашнее задание, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, Шахир Хан получил тяжелые ожоги и был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти школьника — он скончался спустя два дня. Сообщается, что его отец облил сына керосином и зажег спичку, пытаясь напугать ребенка и заставить того делать домашнее задание.

Услышав крики Шахира, его мать кинулась на помощь, пытаясь вместе с супругом потушить пламя, но их усилий оказалось мало. После похорон сына женщина обратилась в полицию и попросила наказать мужа. Пакистанец был арестован и заключен под стражу. Заседание суда должно состояться 24 сентября.

Мужчина признался в преступлении, но уточнил, что не хотел убивать таким образом сына, а планировал лишь припугнуть.