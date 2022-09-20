ОДКБ принимает меры для снижения обострения между Азербайджаном и Арменией, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Любые конфликтные ситуации между Азербайджаном и Арменией вызывают серьезную озабоченность у РФ, Москва призывает стороны соблюдать режим прекращения огня, отметил он.

«Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», — сказал президент.