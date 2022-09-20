Баку передал Еревану тела еще 95 армянских военнослужащих.

Как сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Азербайджанская Республика еще раз продемонстрировала свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма. 20 сентября текущего года тела 95 армянских военнослужащих были переданы армянской стороне при посредничестве Международного Комитета Красного Креста после осмотра с участием представителей военной прокуратуры Азербайджана и установления на них отсутствия каких-либо признаков насилия.

Сообщается, что гуманитарный процесс по передаче тел армянских военнослужащих другой стороне, будет продолжен.