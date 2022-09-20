«Администрация» Херсонской области объявила о проведении «референдума» по вхождению региона в состав России.

Об этом объявил «глава» пророссийской администрации региона Владимир Сальдо.

***

Так называемый «общественный совет» оккупированной части Херсонской области выступил с инициативой о немедленном проведении референдума о признании региона субъектом России.

«Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни — мы единый народ-победитель», — обратились члены «совета» к так называемому «главе оккупационной администрации» Владимиру Сальдо, передает «РИА Новости».

Накануне с аналогичными просьбами также выступили «главы» так называемых «ЛНР» и «ДНР». Кроме того, «замглавы оккупационной администрации» оккупированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные жители хотят «как можно быстрейшего проведения референдума».

В офисе президента Зеленского уже заявили, что по международному праву и Донбасс, и Крым считаются украинской территорией, а любые попытки включить эти территории в состав России являются фикцией, которая ничего не изменит.