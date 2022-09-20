Для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Турция не должна состоять в НАТО. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов, передает РИА «Новости».

«У нас есть положения о приеме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых (…) неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС», — сказал посол МИД РФ. Хакимов отметил, что НАТО, в состав которой входит Турция, объявила Россию «врагом номер один».

«Если заявка [Турции] поступит, то она будет внимательно рассматриваться. На текущий момент нет заявки», — сказал Хакимов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 сентября сообщил о конечной цели его страны стать членом ШОС.