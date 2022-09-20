Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале пост о необходимости проведения референдумов о присоединении к России самопровозглашенных «ЛНР», «ДНР» и «других освобожденных территорий».

Он аргументировал это «системной защитой жителей» и восстановлением «исторической справедливости».

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер.

Посягательство на территорию России — преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить».