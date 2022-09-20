Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

По его словам, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», пишет газета Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которую организовала американская Ассоциация военно-воздушных и космических сил.

Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [в Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Американский военачальник выразил мнение, что у Украины за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <…>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».

Генерал признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности о складах российских сил в Украине. Одновременно он заверял, что США не занимаются выбором таких целей.

«Мы передаем, где находится некоторое такое [военное] имущество, а дальше от них (властей Украины — прим.) зависит, хотят они наносить по этому удары или нет», — сказал Хекер.

При этом генерал добавил, что раньше у ВСУ были сложности с нанесением ударов по подобного рода целям. «Но потом они получили [от США ракетные системы залпового огня] HIMARS», — заявил Хекер.

Он утверждал, что Украине удалось сохранить «порядка 80%» своих военно-воздушных сил, говорится в материале Politico.