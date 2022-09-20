Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник на переговорах в Нью-Йорке с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым дальнейшие шаги в вопросе урегулирования между Баку и Ереваном, призвал стороны встретиться вновь до конца месяца.

«Госсекретарь <…> принял министра иностранных дел Армении <…> и главу МИД Азербайджана <…> для первых прямых переговоров после недавних столкновений. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью людей [в ходе эскалации] и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, указав на важность возвращения к мирному процессу. Они обсудили дальнейшие шаги, госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца», — говорится в сообщении.